BlackBerry et TCL n'attendront pas le Mobile World Congress de Barcelone pour présenter leurs nouveaux smartphones. Les deux partenaires profiteront du CES de Las Vegas afin de donner un premier aperçu de leurs terminaux, dont on ne sait pas grand-chose pour le moment.

Ce n'est pas un secret, BlackBerry est en pleine réorganisation de ses activités. Par la voix de son PDG John Chen, la société a déjà annoncé qu'elle souhaitait arrêter « tout développement de matériel en interne » pour se concentrer sur la partie logicielle. Mi-décembre, elle annonçait la signature d'un partenariat avec le groupe chinois TCL afin que ce dernier s'occupe de la conception, de l'assemblage et du développement des smartphones sous la marque BlackBerry.

Après les DTEK50 et 60, TCL et BlackBerry continuent main dans la main

Un rapprochement qui n'est pas une surprise puisque les DTEK50 et DTEK60 (voir l'image d'illustration de cette actualité) de BlackBerry reprennent respectivement les grandes lignes des Idol 4 et 4S d'Alcatel (voir cette actualité). Pour rappel, Alcatel – anciennement Alcatel OneTouch – est une marque de... TCL. Et le groupe chinois ne compte visiblement pas s'arrêter en si bon chemin.

Dans un nouveau communiqué de presse relativement succinct, elle dévoile ses ambitions. Il y est évidemment question de smartphones sous la marque BlackBerry, mais aussi d'une « première évolution dans l'industrie mobile », tout en allant là où « aucun autre fabricant de téléphones n'est allé auparavant ».

De belles promesses, mais sans le moindre détail supplémentaire. Steve Cistulli, un responsable de chez TCL, affirme que sa société donnera de plus amples détails au CES de Las Vegas, ainsi qu'un « aperçu » des nouveaux terminaux mobiles.

« L'héritage » de BlackBerry survivra affirme TCL

« L'héritage de la marque BlackBerry survivra dans cette nouvelle génération de smartphones » affirme TCL, ce qui pourrait aller dans le sens des dernières rumeurs selon lesquelles le DTEK70 (nom de code Mercury) disposerait d'un clavier physique, comme à la grande époque du Canadien.

Nous serons sur place à Las Vegas afin de voir ce qu'il en est exactement.