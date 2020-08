Trump signe deux décrets pour bannir TikTok (ByteDance) et WeChat

Mise à jour : TikTok vient de publier un communiqué suite au décret de Donald Trump. Nous avons ajouté cette réaction à notre actualité.

Donald Trump passe des paroles aux actes. Sous couvert d’« urgence nationale » et de risque pour la sécurité du pays, il signe deux Executive Orders pour bannir les applications TikTok et WeChat, mais aussi interdire toute transaction avec ByteDance. Ils prendront effet dans 45 jours.

Il y a une semaine, Donald Trump annonçait son intention de bannir purement et simplement TikTok des États-Unis. C’était le point d’orgue d’une volée de bois vert de la part de plusieurs représentants et institutions du gouvernement. Microsoft confirmait de son côté être en discussion avec ByteDance pour racheter l’application (éventuellement avec des participations minoritaires d’autres entreprises américaines) sur quatre marchés : Australie, Canada, États-Unis et Nouvelle-Zélande.

Lundi, le président donnait son feu vert pour une telle opération : « cela ne me gêne pas que ce soit Microsoft ou quelqu’un d’autre, une grosse entreprise, une entreprise sûre, une entreprise très américaine peut l’acheter ». Donald Trump en profitait pour donner une date butoir : le 15 septembre, la même que celle annoncée par Microsoft pour mener à bien ses négociations.

Le reste de la semaine a été chargée en annonces et réactions…

« C'est de l'intimidation pure et simple »