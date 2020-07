Microsoft Inspire 2020 : Teams et Azure mènent la danse

La conférence Inspire vient de se terminer. Ses sessions et nouveautés présentées ont presque toutes tourné autour d'une seule thématique : la transformation numérique de l'entreprise. En pleine crise sanitaire, et face à une nécessité de faire bouger les lignes, Microsoft vante une vision cohérente.

Comme son nom l’indique, cette conférence sert à « inspirer » les partenaires et plus globalement les entreprises, en leur montrant la voie à suivre. C’est un état des lieux et une réflexion sur les usages des technologies maison, appliquées à des situations ou scénarios particuliers. Elle donne en quelque sorte le « la ».

L’édition 2020 avait une saveur particulière. Crise sanitaire oblige, elle était virtuelle, comme l’ensemble des évènements de ce type depuis plusieurs mois (quand ils ne sont pas annulés). Ensuite, de nombreuses présentations étaient en lien direct avec la situation actuelle. Gavriella Schuster, à la tête de la division One Commercial Partner, a largement insisté sur la place du numérique dans l’adaptation des entreprises, particulièrement pour les employés de première ligne.

Les constats sont, selon elle, manifestes. Les partenaires proposent notamment des offres aujourd’hui qui n’existaient pas au début de l’année. Judson Althoff, vice-président de Microsoft, abonde : « Nous avons vu plus de transformations numériques survenir au cours des deux derniers mois que durant les deux dernières années ».

Il note en particulier un important changement dans la manière dont le numérique est considéré, non plus comme un complément, mais comme une finalité en soi. La crise liée à Covid-19 a mené de nombreuses structures à repenser leur activité pour s’adapter, autant que possible, à des conditions de travail qui pourraient perdurer un bon moment. Un renouvellement des méthodes poussé par la nécessité, mais pas seulement.

Pour joindre la pratique à la théorie, Microsoft a fait de nombreuses annonces, surtout autour de Teams et d’Azure. On note également une réflexion sur un renouvellement en cours de l'expérience utilisateur de Microsoft 365. L'éditeur y a consacré un vaste billet, dans lequel il décrit en long et en large sa vision.

Teams le concentrateur