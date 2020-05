Microsoft annonce Lists pour compléter Teams, SharePoint et Outlook

Il s'agit d'un nouveau service dans la galaxie Microsoft 365. Prévu pour cet été, il aura pour mission la création de listes intelligentes, créées manuellement mais pouvant s’abreuver automatiquement en données selon les conditions posées par l’utilisateur.

L’application, prévue également pour Android et iOS, est en fait une évolution de SharePoint Lists et ne doit pas être confondue avec To Do, conçue pour le grand public.

Comme son nom l'indique, Lists proposera une série de modèles pour créer rapidement des listes, permettra de les personnaliser par un formatage spécifique et un jeu de couleurs et d’étiquettes, ou encore la création de règles et alertes selon des critères précis.

Les données de l’entreprise, routines, contacts, inventaires, problèmes et autres pourront être manipulés dans Lists, selon les droits d’accès des employés. Trois vues seront proposées : grille, galerie et calendrier. La première est la vue par défaut, tandis que les deux autres seront respectivement plus adaptées aux images et aux informations temporelles.

Un système de règles sera également présent. À la manière de ce qu’Outlook propose, elles seront de type « si alors ». Elles pourront par exemple mettre automatiquement à jour des données dans des listes ou servir à créer des rappels et alarmes.

Lists est prévu pour s’intégrer dans Teams, où ses données seront pleinement consultables. Même chose pour Outlook et SharePoint, de manière plus réduite. Une intégration est également prévue pour Power, avec des formulaires pour les Power Apps et des flux pour Power Automate.