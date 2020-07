À la découverte des nouvelles offres Freebox : Pop, Delta modulaire, Mini 4K et Révolution

Free vient de mettre à jour son site et sa brochure tarifaire afin de révéler sa nouvelle gamme de forfaits intégrant la Freebox Pop. Comme nous l'attendions, du ménage a été fait, avec un ensemble désormais présenté comme modulaire... d’une certaine manière. Les anciens clients ne sont pas oubliés avec plusieurs nouveautés.

Ce matin, Free tenait une conférence de presse pour présenter sa nouvelle Freebox Pop. À la fin de son intervention, Xavier Niel a en effet annoncé des « améliorations » dans « toutes les offres existantes » pour les anciens clients. Un sujet où nous l'attendions de pied ferme, tant cela devenait un problème structurel pour le FAI.

La nouvelle grille est enfin disponible, avec une bonne nouvelle : la simplification tant attendue de la gamme… même si la nouvelle brochure tarifaire réserve quelques surprises. Comme on pouvait l’espérer ou s’y attendre, les Freebox Crystal (ADSL seulement) et One (tout-en-un) disparaissent purement et simplement.

« Les nouveaux abonnés peuvent maintenant choisir entre 4 Freebox : la Freebox Pop, la Freebox Delta, la Freebox mini 4K et la Freebox Révolution », affirme le fournisseur d’accès dans son communiqué. En pratique, c'est un peu plus compliqué.

Tableau comparatif des Mini 4K, Révolution, Pop et Delta (S)