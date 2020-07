Freebox Pop : fibre à 5 Gb/s et boîtier Android TV pour 39,99 €, forfait 4G illimitée à 9,99 €

La Freebox Pop vient d’être annoncée. Elle permet de profiter d’une connexion fibre jusqu’à 5 Gb/s avec un boîtier multimédia sous Android TV. Elle est proposée à 39,99 euros par mois sans engagement (29,99 euros la première année). Avec, vous pouvez souscrire à un forfait Free Mobile 4G+ illimitée à 9,99 euros par mois.

Comme prévu, le FAI tenait ce matin une conférence de presse (voir le replay) pour annoncer sa nouvelle Freebox. Xavier Niel est monté sur scène pour nous proposer une rétrospective des 20 dernières années de Free (forcément à l’avantage du fournisseur d’accès).

Sa communication était axée sur trois points : « la meilleure connectivité possible », « l’accès aux contenus » et « le prix ». Il s’agissait également des trois axes de développement pour la nouvelle Freebox Pop – alias V8 – composée de deux boîtiers (modem et multimédia).

Elle sera proposée dans la journée, pour 39,99 euros par mois. Les livraisons devraient débuter cette fin de semaine selon le FAI. Une partie des souhaits que nous avions formulés se sont réalisés, mais il reste encore du travail au FAI pour proposer une offre cohérente et simple à comprendre.

Jusqu’à 5 Gb/s en téléchargement, 700 Mb/s en upload