Sous iOS/iPadOS 14, l'accès au réseau local par une application nécessitera une autorisation

Pour quelle raison un jeu ou une application de messagerie irait accéder à votre réseau local ? Aucune. Et si cela venait à être le cas, elle devrait désormais vous en demander l'autorisation au sein des OS mobiles d'Apple.

Avec la version 14 d'iOS/iPadOS, Apple va un peu plus loin dans ses fonctionnalités liées à la vie privée. On l'a vu avec le support de DNS over HTTPS (DoH) et DNS over TLS (DoT) ou encore le renforcement de Safari. Mais d'autres petits changements devraient faire la différence au quotidien.

L'accès au réseau local : une mine d'informations

Parmi elles, l'obligation pour les applications d'obtenir une autorisation de l'utilisateur pour accéder au réseau local. L'ingénieur Tommy Pauly en explique les raisons, dont la première est simple : une application qui n'a pas besoin d'accéder au réseau local et à ses appareils pour fonctionner n'a pas de raison de le faire.

D'autant que cela ouvre de nombreuses possibilités, comme connaître l'ensemble des équipements de la maison, accéder à leurs interfaces de gestion distante, et surtout forger un identifiant unique avec les données de l'appareil et ceux du réseau, pouvant être récupéré par le protocole Bonjour, par exemple. De quoi savoir si l'utilisateur se trouve dans un lieu ou un autre.