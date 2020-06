Emails avec SPF, DKIM, DMARC, ARC et BIMI : à quoi ça sert, comment en profiter ?

S'il est de plus en plus souvent chiffré pendant son transport et parfois lui-même, l'email n'est pour autant pas conçu comme très sécurisé. Spam, phishing et spoofing sont ainsi encore son quotidien, notre quotidien. Heureusement, il existe des solutions... qu'il faut pouvoir utiliser.

Le saviez-vous : n'importe qui peut envoyer un email depuis l'adresse de son choix. Il est très simple d'envoyer un email avec comme expéditeur bill@gates.com depuis n'importe quel ordinateur connecté à internet. Il suffit pour cela d'avoir accès à un serveur SMTP maison, ou peu regardant. L'origine de nombreux problèmes.

L'envoi sécurisé d'emails, un problème depuis près de 40 ans

SMTP est l'un de ces vieux protocoles des débuts d'Internet. Il n'a guère évolué depuis, si ce n'est pour préciser son implémentation du chiffrement TLS... en 2018. Pour lui, l'adresse de l'expéditeur ( from ) n'est qu'un champ de texte parmi d'autres, ne nécessitant aucune authentification ou vérification spécifique.

Et quand bien même : un serveur SMTP (ou Mail Transfer Agent, MTA) peut utiliser n'importe quelle adresse d'expéditeur. La mise en place d'une telle sécurité ne permet donc à un service que de se protéger contre les actions malveillantes de ses utilisateurs. Ainsi, lorsque vous vous connectez avec votre compte Google au SMTP de Gmail, c'est pour se protéger que l'entreprise décide que « utilisateur@gmail.com » sera forcément utilisée comme adresse d'expéditeur.

Mais n'importe qui pouvant expédier des emails depuis son propre MTA, comment s'assurer qu'il a le droit d'envoyer un email pour tel ou tel domaine, que cette information est fiable, que le message ou ses en-têtes n'ont pas été modifiés pendant le transport ? Ce, sans avoir à remplacer une brique logicielle telle que SMTP, créé il y a près de 40 ans, à la base de très nombreux outils et services, utilisé au quotidien et aux multiples implémentations.

Ce n'est pas la signature cryptographique des emails qui peut aider ici. Car, même si elle était massivement utilisée (ce qui n'est pas le cas), elle ne permettrait que de certifier qu'un message n'a pas été modifié et a bien été envoyé par un utilisateur détenant une clé privée. Aucune assurance qu'il est bien le propriétaire d'un domaine ou d'une adresse email.

Heureusement, des solutions ont été trouvées sous forme d'acronymes, reposant en partie sur ce bon vieux DNS : SPF, DKIM, (DM)ARC et BIMI. Vous n'en avez jamais entendu parler ? Vous n'êtes pas les seuls...

SPF : qui peut faire quoi ?