Comment créer un nom de domaine personnalisé et votre propre adresse email

Vous avez quelques minutes devant vous ? Vous en avez marre d'avoir une adresse email qui dépend d'une plateforme ou de votre FAI, parfois avec du pistage publicitaire ? Et si vous en profitiez pour acheter un nom de domaine personnalisé et créer vos propres adresses. Il vous en coûtera quelques euros à l’année.

Choisir une adresse email n’est pas anodin. C'est un moyen de contact qui reste courant, utilisé pour de nombreux services en ligne et autres démarches publiques. Qui nous représente dans un cadre privé mais aussi professionnel.

Les internautes ont en souvent le réflexe d'adopter celui de leur fournisseur d'accès, ce qui peut être un problème lorsque l'on veut en changer. Car vous n’y aurez plus forcément accès passé un délai légal de six mois. Autre solution courante : opter pour le service d'une grande plateforme. Pratique, efficace... mais souvent financé avec vos données et la publicité.

Il existe néanmoins une troisième option, simple à mettre en œuvre et peu coûteuse : gérer soit même son compte email, avec un nom de domaine personnalisé. C'est assez simple, on vous explique comment faire en quelques étapes.

Première étape : choisir son nom de domaine (disponible)