Le récap' des bons plans du moment, semaine 23

Cette semaine, ARM a présenté ses nouveautés avec les CPU et GPU série « 78 », tandis que Bouygues Telecom a lancé une nouvelle offre sur le fixe : Bbox Smart TV, avec une télévision connectée Samsugn à prix réduit. Windows 10 Mai 2020 (2004) est aussi disponible depuis peu. Imperturbable, la Team Bons Plans vous propose son récapitulatif.

C’est désormais officiel, les soldes d’été débuteront le 15 juillet, un décalage causé par la crise sanitaire liée au virus SARS-CoV-2 et au confinement. Bruno Le Maire a précisé que la durée restera la même : quatre semaines. Cela n’empêche pas des boutiques (en ligne et physiques) de multiplier les promotions et autres « ventes privées ».

Les opérateurs ont remis une pièce dans le juke-box avec des forfaits 100 Go pour 12 euros par mois, chez Bouygues Telecom et RED by SFR. Sosh (Orange) est un peu plus cher, avec 16,99 euros par mois. Dans tous les cas, aucune limite de durée n’est imposée par les opérateurs.

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :