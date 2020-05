PeerTube v3 : Framasoft détaille les nouveautés à venir, au-delà des directs en pair-à-pair

L'un des grands projets de Framasoft pour 2020 est la v3 de PeerTube. Comme prévu, elle apportera le direct et en pair-à-pair, mais aussi d'autres améliorations. L'association dévoile aujourd'hui ses plans, financiers et techniques.

La crise sanitaire, la fermeture des écoles avec la continuité pédagogique et le confinement ont contraint Framasoft à s’adapter et à revoir une bonne partie de ses plans prévus pour l’année 2020. Parmi les changements, le financement de la v3 de PeerTube passant par des dons perlés sur six mois, plutôt qu'une campagne participative.

L’association met aujourd'hui en ligne sa feuille de route pour les six mois à venir avec, comme prévu, quatre paliers correspondant à des domaines spécifiques de PeerTube, pour un total de 60 000 euros à récolter sur six mois.

1er palier (10 000 euros) : index globalisé et paramétrable