« De grosses fibres vandalisées » en région parisienne : des FAI, hébergeurs et services touchés

Des « actes de vandalisme » sur des fibres en région parisienne ont plongé des clients Orange dans le noir. Mais ils ont également eu des conséquences importantes sur le trafic Internet qui a parfois dû passer par de nouvelles routes. Les travaux de réparations sont encore en cours et devraient durer.

Les coupures de fibre optique, ça arrive… (trop) souvent même, il suffit de suivre le compte Twitter AllertePelleteuse pour en avoir un aperçu. Souvent il s’agit de la conséquence malheureuse de travaux sur la voie publique, d’accidents, etc. Mais il y a aussi des actes malveillants. La journée d’hier restera certainement dans les annales pour un bon moment.

Des fibres coupées en pagaille dans plusieurs villes…

Comme le résume Vivien de Lafibre.info sur Twitter, « de grosses fibres ont été vandalisées dans les villes de Valenton, Fontenay, Créteil, Ivry, Vitry et Paris ». Les photos ne laissent pas de place au doute : les coupures sont nettes réalisées certainement avec une disqueuse. Des particuliers comme les professionnels ont été touchés.

Chez Orange par exemple, les « actes de vandalisme à Ivry et Vitry avec des câbles sectionnés impactant le réseau fibre d'Orange (téléphonie, Internet) pour de très nombreux clients dans plusieurs communes du Val-de-Marne et une partie de Paris ». Selon Le Parisien, « 34 000 clients Internet et 12 000 clients professionnels sont potentiellement concernés par la coupure de réseau. Ainsi que 70 000 clients Orange mobile dans le Val-de-Marne ».

Aucun des trois autres FAI nationaux ne semble pour le moment avoir communiqué sur des problèmes liés aux coupures. Selon nos informations, plusieurs auraient bien été touchés sur une portion de leur base clients. Nous tenterons d'avoir des retours plus complets dans les jours à venir.

Actes de #vandalisme à @mairieivry et @mairievitry avec des câbles sectionnés impactant le réseau #fibre d'Orange (téléphonie, internet) pour de très nombreux clients dans plusieurs communes du @valdemarne_94 et une partie de Paris. pic.twitter.com/nfppYrKgz0 — Orange IDF (@ Orange IDF) May 5, 2020

Plusieurs sites et services ont également connu des perturbations plus ou moins longues et importantes. C’est notamment le cas chez Winamax et l’hébergeur Octopuce qui explique avoir perdu un de ses transitaires. La redondance ayant du bon, la bascule chez un autre a pu se faire rapidement.

…heureusement la redondance est là