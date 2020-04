Free Mobile et Orange prolongent de deux ans leur itinérance 2G et 3G, l’Arcep examine le contrat

Depuis maintenant huit ans, Free Mobile dispose d’un contrat d’itinérance en 2G et 3G avec Orange. L’opérateur souhaite en bénéficier jusque fin 2022. Pour cela, le régulateur des télécoms doit examiner ce nouvel accord signé le 19 février. Avant cela, il demande aux acteurs du marché de se prononcer.

En mars 2011, Free Mobile et Orange signaient un accord d’itinérance pour la 2G et la 3G. L’Arcep se réjouissait de cette signature. Un an plus tard, Stéphane Richard avait expliqué « préférer que ce soit Orange, plutôt que Bouygues Télécom ou SFR, qui bénéficie du chiffre d’affaires additionnel » ; il était alors question d’au moins un milliard d’euros sur six ans.

Un des trois opérateurs nationaux devait en effet proposer de l’itinérance sur la 2G au nouvel arrivant, qui n’a pas de licence pour exploiter cette technologie. Orange avait ainsi été plus loin en ajoutant la 3G dans l’équation, sans en avoir l'obligation. Des ajustements ont été apportés au fil du temps, cette itinérance devait se terminer à la fin de l’année.

Mais finalement, Free Mobile a demandé et obtenu auprès d’Orange une rallonge de deux ans, aussi bien sur la 2G que la 3G. Le (ex ?) trublion explique qu’il est notamment dans « l’impossibilité […] de rattraper le standard de couverture du marché ».

On attend désormais la décision de l’Arcep.

Un accord signé en 2012, mais plusieurs fois amendé