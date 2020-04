Zoom : retour sur une accumulation de failles

Le nombre d'utilisateurs de Zoom a été multiplié par 20 en trois mois. Depuis, les actualités s'enchainent sur les nombreux problèmes découverts, tous liés à la sécurité et à la vie privée. Retour sur une période aussi dorée que noire pour l'entreprise, qui semble saisir désormais l'ampleur de la situation.

La plateforme de visioconférence Zoom était encore inconnue d’une bonne partie du grand public il y a peu. Beaucoup l’ont découverte avec la pandémie de Covid-19 et l'obligation de rester chez soi. Zoom a connu un énorme engouement en quelques semaines. Sa disponibilité sur diverses plateformes et sa facilité d'utilisation l'ont rendu d'autant plus désirable : il suffit de lancer l’application ou la page web pour créer un lien d’invitation. Il n’est même pas nécessaire de s’inscrire.

Difficile dès lors pour d’autres plateformes de lutter, et Zoom a même dépassé en peu de temps le nombre d’utilisateurs de Teams, le concurrent de Microsoft à Slack. Pas étonnant depuis que l’éditeur de Redmond ait annoncé il y a quelques jours l’arrivée de Teams pour le grand public plus tard cette année.

Mais le succès a son revers de médaille. L’attention suscitée a attiré des curieux et des questions ont été posées : le chiffrement annoncé est-il réellement de bout en bout ? Que fait Zoom des données ? Que cache la simplicité du processus ? Le code est-il sûr ?

Une accumulation de défauts…