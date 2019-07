Faille dans l'application de vidéoconférence Zoom pour Mac, la webcam piratable

Apple a publié hier soir une nouvelle préversion publique d’iOS 13 et iPadOS. Dans la foulée, une nouvelle version de la troisième Developer Preview a été envoyée.

La « DP3 » est sortie la semaine dernière. Les commentaires que l’on peut lire çà et là évoquent une fluidité nettement améliorée et une cascade de problèmes, entre applications plantant régulièrement et fonctions inopérantes, particulièrement avec iCloud Drive.

La deuxième bêta publique, qui l’utilise comme base, est disponible depuis hier soir. Comme souvent à ce stade du développement, elle va donc corriger des problèmes de la première et en ajouter de nouveaux.

Les développeurs déjà équipés de la DP3 reçoivent une version légèrement mise à jour de la précédente (build 17A5522g contre 17A5522f). On ne connait pas l’ampleur des changements, mais puisque les iPhone 7 et 7 Plus peuvent maintenant l’installer, on peut supposer que le problème de la semaine dernière est résolu.

Rappelons que les bêtas, surtout d’un système d’exploitation, sont toujours à manier avec précaution. En règle générale, il vaut mieux éviter de les installer sur un appareil principal, utilisé quotidiennement. Nous vous invitons à lire notre article dédié au sujet, avec les méthodes d’installation, de sauvegarde et de retour aux versions stables.