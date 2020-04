Altice One, Canal+, Prime Video : Apple ne prélève plus de commission sur la vente/achat de vidéos

C’est un changement important dans la politique d’Apple : des applications vidéo « Premium » peuvent vendre des contenus à leurs utilisateurs, sans reverser une commission à l'entreprise. Certains services en profitent dès maintenant, mais la liste complète n'a pas encore été publiée.

Depuis des années, la situation est la même : Apple prélève une commission de 30 % pour chaque achat effectué via son App Store, y compris pour ceux réalisés in-app. Seule exception : les abonnements récurrents. Après la première année, la part reversée descend à 15 % « seulement ». Certains acteurs sont montés au créneau contre cette pratique.

Car ils la jugent anticoncurrentielle, c’est notamment le cas de Spotify qui s’est montré relativement vindicatif. De son côté, Apple avait répondu de manière tout aussi vive. Plus récemment, Kyle Andeer (vice-président d’Apple en charge des questions juridiques) a aussi défendu son système de commission (entre autres) devant le Congrès américain.

Mais l’entreprise a mis de l’eau dans son vin, comme le rapporte Reuters : « dans des applications vidéo "premium" éligibles comme Prime Video, Altice One et Canal+, les clients ont la possibilité d'acheter ou de louer des films et des émissions de télévision en utilisant le mode de paiement lié à leur abonnement ».

En clair, la facturation peut se faire directement via le compte du service et non plus par Apple, la commission de 30 % n’est alors plus prise au passage. Prime Video permet ainsi de louer ou acheter des vidéos via la carte bancaire rattachée à son compte Amazon, de quoi apporter un regain de concurrence dans le domaine de la (S)VOD.

Apple ne donne par contre aucune précision sur la liste précise des services éligibles, malgré les demandes de plusieurs de nos confrères outre-Atlantique. L’entreprise américaine n’indique pas non plus depuis quand ce changement de politique a été mis en place. Signalons enfin qu’Apple a lancé sa propre offre SVOD tv+ en novembre dernier.