Le piratage des contenus sportifs sous l'oeil de la Hadopi et du CSA

Alors que la grande loi audiovisuelle prévoit des outils dédiés à la lutte contre le streaming de compétitions sportives, les deux autorités publient une étude à point nommé sur la diffusion de sport sur Internet en étudiant de près ces consommations illicites.

La loi sur l’audiovisuel est actuellement en pause, comme tous les autres textes parlementaires durant la catastrophe du Covid-19. Pour autant le projet est sur la rampe, prêt pour la reprise des débats. Il programme la fusion de la Hadopi au sein du Conseil supérieur de l’audiovisuel sous l’égide d’une nouvelle autorité, l’Arcom.

Les deux acteurs viennent de publier une étude sur le sport en ligne, en scrutant justement la question de la lutte contre le piratage. Étude qui permettra de nourrir les débats en séance.

Si dans les années 2000, le sport était épargné, la démocratisation et généralisation des accès à haut débit change la donne. Désormais, « les compétitions de football sont les plus piratées, en particulier la Ligue 1 et la Ligue des Champions en France » remarquent les deux autorités bientôt réunies. En 2018, ainsi, « leurs audiences illicites moyennes étaient évaluées respectivement à 677 000 et 366 000 internautes par journée de compétition ».

Toujours selon l’étude, « 17 % des internautes français de 15 ans et plus ont déjà eu recours à des moyens illégaux pour accéder à des contenus sportifs en ligne ». Le visionnage par streaming illicite serait plébiscité. Il concernerait un consommateur illicite sur deux. 36 % pratiqueraient ces usages depuis des liens postés sur les réseaux sociaux. 31 % utiliseraient une box Kodi ou système équivalent branchée sur sa télévision.