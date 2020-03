Google vs CNIL : le droit à l’oubli est bien limité à l’Europe... sauf exception

Voilà quatre ans, presque jour pour jour, la CNIL infligeait à Google une amende de 100 000 euros. Elle lui reprochait de ne pas étendre son « droit à l’oubli » à l’échelle de la planète. Le Conseil d’État a finalement annulé cette sanction administrative, après un passage devant la Cour de justice de l’Union européenne.

En 2014, la Cour de justice de l’Union européenne posait dans son arrêt Costeja qu’un moteur comme Google réalise un traitement de données personnelles.

De là, une réaction en chaîne avec d’abord la possibilité pour quiconque de demander l’effacement de ses données dès lors que les informations référencées ne remplissent plus certains seuils qualitatifs. Des données à caractère personnel traitées déloyalement et illicitement, inadéquates, non pertinentes ou excessives au regard des finalités, inexactes ou non mises à jour, etc.

L’arrêt a provoqué un petit séisme juridique en Europe dans tous les moteurs de recherche, tenus désormais d’étudier ces demandes au cas par cas puis, au besoin, d’y faire droit.

Un autre problème a surgi s’agissant aussi de la portée territoriale du « droit à l’oubli ». Une problématique classique en droit des nouvelles technologies, mais sur laquelle un véritable bras de fer a opposé Google à la CNIL.

Pour l’autorité, le droit à l’effacement se devait d’être effectif sur l’ensemble des extensions du moteur (.fr, .de, .it, mais aussi .com), et donc à l’échelle de la planète, ce qu’a contesté Google. Pour le moteur, ce droit devait être limité aux seules extensions européennes, pas davantage.

Plusieurs personnes ayant attaqué le refus d’un référencement mondialisé de la firme de Mountain View, la formation restreinte de l’autorité infligeait une sanction de 100 000 euros (le maximum à l’époque étant de 150 000 euros) à l’encontre du géant américain.

Du premier arrêt du Conseil d’État à la Cour de justice de l'Union européenne