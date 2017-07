Au Conseil d’État, la portée territoriale du droit à l’oubli sur Google

Hier au Conseil d’État, un dossier important a été ausculté : la portée territoriale du « droit à l’oubli » sur Google. La rapporteure Aurélie Bretonneau a conclu à la transmission d'une série de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne.

Le 13 mai 2014, la CJUE lançait un boulet de canon dans le ciel européen. Depuis son arrêt fondamental « Costeja », elle considère que Google Inc est soumis à la directive de 1995 sur le traitement des données personnelles, du fait de la présence des filiales publicitaires disséminées dans chaque État membre. Et d’ajouter que les moteurs y réalisent un traitement de données personnelles dès lors qu’ils indexent de tels contenus à partir de l’indexation des sites.

De là, la justice européenne a reconnu la possibilité pour chaque internaute d’obtenir que son nom n’apparaisse plus lorsqu’on fait une recherche à partir d’un patronyme. La personne physique doit à cette fin démontrer que les données ne sont pas adéquates ou pertinentes ou sont excessives ou inexactes. Et la Cour de demander à Google, sous l’œil des autorités de contrôle nationales – la CNIL en France – d’exercer une mise en balance des intérêts, entre protection des données personnelles et vie privée sur un plateau, et sur l’autre droit à l’information du public. Belle affaire qui a suscité une vague de demandes de déréférencement, outre l’avènement de sociétés spécialisées dans l’e-reputation. Business as usual.

Si la mécanique s’est peu à peu rodée avec l’avènement de critères de sélection chez Google et la CNIL, un angle est resté mort dans la décision du 13 mai 2014 : la portée territoriale du « droit à l’oubli ». Pour Aurélie Bretonneau, la méta-question « consiste à savoir si, lorsqu’un moteur de recherche est tenu de déréférencer, il doit le faire uniquement dans la zone géographique couverte par la directive, ou s’il doit, compte tenu de l’indifférence d’internet aux frontières, y procéder partout, moyennant une forte dose d’extraterritorialité ».

Un choc frontal entre la CNIL et Google