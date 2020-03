MacBook Air, iPad Pro, Mac Mini : tour d’horizon des nouveautés Apple

Hier, de nouveaux produits ont été mis en vente par Apple. Si le design général reste le même, les évolutions sont parfois importantes sous le capot. Dans le cas des iPad, cela va même au-delà des nouvelles tablettes annoncées puisque la mise à jour 13.4 d’iPadOS comporte quelques changements de fond importants.

Avant d’entrer dans le détail des annonces, commençons par un rapide tour d’horizon. Le fabricant lance un nouveau MacBook Air de 13,3" avec « Magic Keyboard ». Il est vendu en France à partir de 1 199 euros avec un Core i3 (deux cœurs), mais on trouve une version bien plus intéressante avec un Core i5 (quatre cœurs) dès 1 249 euros.

Nous passerons rapidement sur l’« actualisation » du Mac Mini, dont le seul changement est le doublement du stockage pour le même prix. L’autre grosse annonce du jour concerne les iPad Pro de 11" et 12,9", qui intègrent désormais une seconde caméra et un LiDAR. Apple en profite pour expliquer que la prochaine version 13.4 d’iPadOS apportera la compatibilité des trackpads et souris à l’ensemble des tablettes pouvant profiter de cette mise à jour. Ceci est une révolution !