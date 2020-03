Qu'est-ce que DNS over HTTPS (DoH), qu'est-ce que cela peut vous apporter ?

DNS over HTTPS est un protocole permettant de chiffrer les requêtes DNS et protéger leur intégrité. En théorie, il devient impossible de suivre ce qui a été consulté ou de dévier le trafic. Une solution intéressante sur le papier, mais qui pose question dans ses premières implémentations. On vous explique pourquoi.

Ces dernières années, le respect de la vie privée et la sécurité des données sont devenus des enjeux majeurs. Ce, tant pour résister à des attaques de pirates que pour contrer un espionnage dont les États ne se cachent pas.

Si l'on pense souvent au chiffrement des fichiers, des emails, des flux de communication via les accès sécurisés (HTTPS) et des protocoles comme TLS, on en oublie parfois des briques moins visibles, mais tout aussi essentielles. C'est le cas du DNS (Domain Name System), autre grand maillon de la chaîne permettant de convertir des noms de domaine facile à retenir en adresses IP permettant aux équipements réseau de communiquer entre eux.

Créé il y a près de 40 ans, utilisé au quotidien par des milliards d'internautes, son fonctionnement fait débat. Car même si vous naviguez sur des sites de manière sécurisée (HTTPS), rien n'empêche la structure hébergeant les serveurs DNS que vous utilisez de savoir précisément les sites que vous avez consultés.

Le DNS : un élément simple au centre de nombreux enjeux