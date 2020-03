Le cinéma obtient le blocage de dizaines de sites de streaming (dont Time2Watch)

Depuis plusieurs semaines, des internautes se plaignent de ne plus pouvoir accéder à Time2Watch et 36 autres sites de streaming. L’explication ? L’industrie du cinéma a obtenu leur blocage entre les mains des principaux fournisseurs d’accès. Next INpact diffuse le jugement « en la forme des référés » rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris.

Alors que le projet de loi sur l’audiovisuel entend armer l’Arcom – fusion de la Hadopi et du CSA – de nouveaux pouvoirs contre les sites de streaming, les actions se multiplient en France devant les tribunaux.

La Fédération nationale des éditeurs de films (FNEF), le Syndicat de l’édition vidéo numérique (SEVN), l’Union des producteurs de cinéma (UPC) et notamment encore le Centre national du cinéma (CNC) a ainsi obtenu le blocage d’une galaxie de sites chez Bouygues Télécom, Free, Orange, SFR. La liste vise 36 noms :

Allostream

Annuaire-telechargement-ec

Annuaire-telechargement-fr

ATFUT

DivxTOP

DPSTREAM

DPStreaming

ETOPOP

EXTV

Filme-Streaming

Filmcomplet

FilmStreamingg1

FilmStreaming1FV

Filmz

FRStream

Full-Serie

HDS-Streaming

HDSS

LibertyVF

N1Streaming

Papystreaming

Planet-Streaming1

Radego

Serie-Streaming

Seriecomplete

SKStream

Streamcomplet

Streamdirect

Streaming-VOSTFR

StreamingDIVX1

Time2watch

VKStreaming

Voir-Films-Series

VOSTFRSerie

Wikiserie

YTS

Des contenus majoritairement illicites