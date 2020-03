Piratage : les futurs pouvoirs de l'Arcom

Next INpact poursuit sa présentation de la future grande loi sur l’audiovisuel. La réforme ne va pas seulement transposer en France l’article de la directive sur le droit d’auteur relatif au filtrage ou injecter de nouveaux outils contre le streaming illégal de compétition sportive. Elle organise le passage de relais entre la Hadopi et le CSA, au sein d’une nouvelle structure, l’Arcom. Avec à la clef, de nouveaux pouvoirs.

Le projet de loi audiovisuel a passé le cap de la commission des affaires culturelles. Il sera examiné en séance à partir du 31 mars jusqu’au 10 avril 2020, selon le calendrier à jour. Que prévoit le texte amendé ? L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique se voit déjà assigner quatre missions : la protection des œuvres, l’encouragement de l’offre légale, la régulation des mesures techniques de protection, et enfin la prévention et l’information auprès de tous les publics « sur les risques et les conséquences du piratage d’œuvres protégées par le droit d’auteur et de contenus sportifs ».

Pour les mener à bien, elle prendra « toute mesure », notamment des recommandations, des guides de bonnes pratiques, des modèles et des clauses types ainsi que de codes de conduite. Elles permettront de « favoriser, d’une part, l’information du public sur l’existence des moyens de sécurisation (…) et, d’autre part, la signature d’accords volontaires susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes, y compris financières, au droit d’auteur et aux droits voisins ou aux droits d’exploitation audiovisuelle ».

La mention « y compris financières » ne doit rien au hasard. Ajoutée en commission, elle veut répondre aux « chantages » de certains services en ligne « pour obtenir des Organismes de gestions collectives, une renégociation à la baisse des taux de rémunérations des auteurs ». Ainsi, l’Autorité sera « en mesure de connaître des pratiques de certains éditeurs de services de communication qui, par exemple, peuvent arrêter de payer la rémunération des auteurs collectée par les OGC pour contraindre celles-ci à admettre leur seul point de vue financier ». On pense ici évidemment au bras de fer entre Google et les éditeurs de presse sur fond de droits voisins.

Au titre de sa mission d'encouragement au développement de l'offre légale, l’autorité devra développer « des outils visant à renforcer la visibilité de l’offre légale auprès du public ». La précision a été apportée par amendement des deux rapporteurs, Sophie Mette et Aurore Bergé :

« De nombreux usagers utilisent un moteur de recherche lorsqu’ils souhaitent accéder à une œuvre culturelle. La qualité du référencement de l’offre légale est donc déterminante pour sa valorisation auprès des internautes. Parmi les résultats proposés par le moteur de recherche, des services illicites sont régulièrement présents, notamment en première page ». L’Autorité devra ainsi améliorer le référencement des offres légales « afin que celles-ci apparaissent en tête des résultats utiles de recherche. »

Des agents assermentés