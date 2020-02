Bouygues : cyberattaque, « distorsions de concurrence » sur la 5G, hausse des revenus

Niveau finance, tout roule pour Bouygues, et sa branche Telecom en profite pour revenir sur deux importants projets : Saint Malo et Astérix. L’approche du lancement de la 5G et le cas Huawei inquiète par contre le PDG de la société. Enfin, cette dernière propose de nouveau un point succinct sur la cyberattaque dont elle a été victime.

Bouygues a mis en ligne son bilan financier pour l’année 2019. Si les voyants sont au vert sur le chiffre d’affaires (37,929 milliards d’euros, +7 %) et le résultat brut (1,184 milliards de dollars, en baisse de 124 millions), le contexte est relativement chargé pour le groupe.

Sa branche Telecom (qui a recruté des clients sur le fixe et le mobile) est en effet en pleine procédure d’attribution de la 5G et doit faire face à la loi dite anti-Huawei qui pourrait introduire des « distorsions de concurrence entre les opérateurs » selon Martin Bouygues.

De son côté, la division Construction a été la cible d’une cyberattaque via le rançongiciel Maze fin janvier. La publication des résultats est l’occasion de revenir sur l’ensemble de ces sujets, en plus d’autres informations sur les projets en cours (Saint Malo, Astérix).

La cyberattaque aurait « très faiblement impacté » les chantiers