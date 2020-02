Le récap' des bons plans du moment, semaine 8

Cette semaine, nous revenons sur l'affaire Griveaux et les réactions politiques qu'elle a engendré. Chez Inpact Hardware nous décortiquons le retard de la nouvelle offre Shadow de Blade. La Team Bons Plans continue inlassablement de trouver les meilleures offres en cette période creuse.

Les hostilités ont débuté sur les forfaits mobiles avec une grosse enveloppe de données. Ainsi Red by SFR propose son forfait 4G de 100 Go pour 12 euros tandis que B&You réplique avec un forfait 4G de 100 Go à 14,99 euros, avec des différences importantes à la clé (nous y reviendrons).

Comme toujours, vous pouvez comparer l’ensemble des offres sur Tous les forfaits pour le mobile et sur Les offres Internet pour le fixe.

Recevoir nos bons plans par email

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :