Le récap' des bons plans du moment, semaine 7

Cette semaine, la CNIL met en demeure EDF et ENGIE au sujet du compteur Linky. Tandis que du côté de chez INpact Hardware, on vous aide à choisir votre NAS et on vous éclaire sur la certification 80Plus des alimentations de nos PC.

On notera, cette semaine plusieurs promotions à l'occasion de la Saint-Valentin. Darty propose ainsi 15 euros offerts en carte cadeau tous les 150 euros d'achats (limité à 30 euros). La Fnac de son côté offre 10 euros dès 50 euros d'achats, ou 50 euros dès 300 euros d'achats. L’enseigne en profite également pour proposer ses cartes cadeaux bonifiées : 50 euros la carte de 60 euros et 130 euros celle d'une valeur de 150 euros. Notez qu’elles sont aussi valables chez Darty.

Comme c’est le cas depuis des mois, les opérateurs de téléphonie mobile n’arrêtent pas de proposer des promotions pour leurs nouveaux clients, souvent valables pendant six à douze mois. Derniers en date : Cdiscount avec 60 Go pour 8,99 euros par mois, contre 100 Go pour 9,99 euros chez NRJ Mobile, pendant un an dans les deux cas.

Comme toujours, vous pouvez comparer l’ensemble des offres sur Tous les forfaits pour le mobile et sur Les offres Internet pour le fixe.

