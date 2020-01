Comment passer gratuitement d'une SIM à une eSIM chez Sosh

SFR vient d'annoncer qu'il proposait le passage à l'eSIM à ses clients, comme le fait déjà Orange depuis l'année dernière. Bouygues devrait faire de même d'ici quelques mois. Seul Free n'a toujours pas dévoilé ses plans en la matière. Mais dans la pratique, comment ça marche ? On a testé pour vous.

L'eSIM rentre progressivement dans les mœurs. Surtout disponible chez Apple et dans quelques appareils sous Android, cette technologie consiste à dématérialiser la SIM. L'identification sur le réseau n'est ainsi plus effectuée à travers une carte à puce miniature à insérer dans l'appareil, mais un élément sécurisé directement intégré sur sa carte mère.

Un gain de place et des avantages pratiques évidents. Surtout que dans le cas des derniers iPhone, c'est le seul moyen de tirer parti de leur fonctionnalité double SIM. On peut en effet utiliser une eSIM en simultané avec une SIM physique. Pratique lorsque vous séjournez à l'étranger : votre forfait français sur l'eSIM, le local via une SIM classique.

On pourrait également imaginer changer d'opérateur d'un clic, sans attendre plusieurs jours qu'un bout de plastique fasse son tour de France, mais une telle procédure ne rencontre pas un grand succès chez les opérateurs. D'ailleurs, ils vous proposent le plus souvent de simplement remplacer une SIM physique par une eSIM.

C'est notamment le cas d'Orange et de sa marque « low cost » Sosh chez qui nous avons tenté la procédure.

Difficile à trouver, simple à mettre en place