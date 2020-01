eSIM : après Orange, SFR se lance et Bouygues Telecom se prépare… Free sera-t-il dernier ?

2020 sera-t-elle l’année de l’eSIM en France ? Si Orange s’est réveillé dès l’été dernier, ce n’était pas encore le cas de SFR et Bouygues Telecom. Mais le premier vient de sauter le pas, le second fera de même au printemps. C'est finalement Free Mobile, toujours muet sur le sujet, qui sera le dernier à s'y mettre.

Apple est sans aucun doute l'un des principaux promoteurs de l’eSIM, ayant joué un grand rôle dans sa démocratisation. Cela fait maintenant plus de cinq ans (dès octobre 2014) que le fabricant a lancé son « Apple SIM » en même temps que les iPad Air 2 et mini 3. Il faudra attendre mars 2016 pour qu’elle arrive en France avec l’iPad Pro de 9,7".

Après les montres, les smartphones

La marque à la Pomme a ensuite ajouté une eSIM dans ses smartphones à partir de ses iPhone Xs (Max), avec un accueil plutôt froid de la part des quatre opérateurs nationaux en France. En septembre 2018, Bouygues Telecom, Orange et SFR nous affirmaient ainsi travailler sur le sujet, mais sans donner la moindre précision sur le calendrier ni sur les offres.

Ils mettaient alors en général en avant le coût de l'évolution de leurs infrastructures pour gérer l'identification via les eSIM plutôt que les dispositifs classiques. Sans parler ensuite des procédures d'abonnement.

Finalement, les montres connectées – Galaxy Watch de Samsung et Apple Watch – étaient les premières à en profiter avec les options Multi-SIM Appels & Internet eSIM dès septembre 2017 chez Orange et Montre Connectée en juin 2019 chez SFR ; pour 5 euros de plus par mois dans les deux cas.

Après des mois d’attente, Orange a sauté le pas début juin 2019 pour les smartphones Apple, sans aller plus loin depuis, par exemple en proposant des offres pour PC avec eSIM 4G. Qu’en est-il aujourd’hui chez nos grands opérateurs nationaux ? Si les choses bougent enfin, ils n’ouvrent toujours pas complètement les vannes.

L'eSIM, une révolution... en théorie