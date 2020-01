[Interview] Laetitia Avia : l'obligation de retrait en 24 heures, « c’est le cœur du texte »

La députée Laetitia Avia revient dans nos colonnes sur sa proposition de loi contre la cyberhaine, désormais en dernière ligne droite. Le texte a été adopté en nouvelle lecture par la commission des lois, il sera en séance mardi à l’Assemblée nationale, avant un dernier round au Sénat.

La commission des lois a adopté cette semaine votre proposition de loi, avec modifications. Doit-on s’attendre à ce que d’autres lignes bougent pour la séance ?

Je ne parlerais pas de lignes qui bougent, mais de continuer toujours le travail parlementaire pour affiner un certain nombre de dispositifs, s’assurer de leur solidité et leur efficacité.

L’article 1er a été particulièrement travaillé au regard de différents éléments : des auditions organisées après le vote à l’Assemblée en première lecture, des déplacements auprès des services de conformité des plateformes, des observations de la Commission européenne et des interrogations soulevées au Sénat.

Sur le reste, j’ai essayé de rester au maximum sur la rédaction des sénateurs et aujourd’hui encore, je suis en train d’expertiser encore un certain nombre d’éléments apportés par la chambre haute pour savoir si on peut les maintenir en l’état ou les affiner.

Lesquels, concrètement ?

Il y a l’amendement sur la viralité, ceux sur l’approche « follow the money » pour tracer le financement des sites haineux. Ce sont des amendements dont je rejoins pleinement les intentions et l’objectif. On doit voir aussi la réaction pour être sûr qu’elle soit « nickel ».

Pour le retrait en 24 heures, les sénateurs voulaient une obligation de moyen, vous préférez toujours une obligation de résultat, pourquoi ?