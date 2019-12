Le récap' des bons plans du moment, semaine 50

À l'approche de Noël nous vous proposons deux guides, l'un pour bien choisir son smartphone, le second pour son opérateur mobile. De son côté, INpact Hardware s'est penché sur les nouveaux pilotes graphiques AMD et leur interface revue.

Après la grosse période de promotions fin novembre, nous sommes d'ores et déjà là entrés dans une nouvelle grosse échéance commerciale : les fêtes de fin d’année puisque Noël est dans 20 jours seulement . Les revendeurs affûtent donc leurs offres.

Pour 2 jouets achetés le troisième offert chez Cdiscount sur une sélection de produits, tandis que PicWicToys offre 10 euros des 50 euros d'achats. Oxybul n’est pas en reste avec jusqu'à 30 % de remise sur une sélection de jouets. Cette semaine Fnac propose 15 euros crédités sur la carte des 100 euros d'achats, ou 50 euros dès 400 euros jusque jeudi 12 décembre à 10 heures.

Les opérateurs se regardent toujours en chiens de faïence : Sosh avec son forfait 4G de 50 Go à 9,99 euros au lieu de 24,99 euros jusqu'au 16 décembre. B&You avec son forfait 4G de 50 Go à 11,99 euros avec 6 Go de roaming jusqu'au 18 décembre avec le premier mois offert et enfin Red by SFR avec son forfait 4G de 60 pour 12 euros sans limite de durée jusqu'à aujourd'hui et qui sera très certainement prolongé.

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :