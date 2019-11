Le développement d'Ariane 6 entre dans sa dernière ligne droite, vol inaugural en 2020

Tous les voyants sont au vert pour Ariane 6, dont le développement est dans la dernière ligne droite. Le vol inaugural est prévu pour 2020, puis les vols commerciaux début 2021 et Arianespace vise la Lune en 2023. Pendant ce temps, le cargo Canopée se dévoile : il sera chargé de transporter les morceaux d'Europe aux États-Unis.

Ariane 6 continue d'aller de l'avant et une nouvelle étape vient d'être franchie par ArianeGroup : l'inauguration du bâtiment en Allemagne où sera intégré l'étage supérieur de la fusée, celui contenant les charges utiles. La société explique que son usine est d'ores et déjà « pleinement opérationnelle », et qu'elle intègre « actuellement les deux premiers étages supérieurs [qui sont] en phase finale d’assemblage ». Le vol inaugural est prévu pour le second semestre 2020.

Dans le même temps, Stéphane Israël (directeur général d'Arianespace, société chargée de la commercialisation et de l'exploitation des lanceurs d'ArianeGroup) profitait du 70e Congrès mondial d'astronautique de Washington pour parler des projets de son groupe, notamment son ambition d'aller vers la Lune en 2023.

« Dernière ligne droite du développement d’Ariane 6 »