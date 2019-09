Le récap' des bons plans du moment, semaine 39

Cette semaine, nous avons décortiqué les nouveautés proposées par Apple dans iOS 13 alors que le TGI de Paris a donné raison à UFC-Que Choisir vs Valve sur la revente de jeux. La Team Bons Plan poursuit sa quête des meilleures offres rien que pour vous.

Rue du Commerce fête ses 20 ans, pour cette occasion de nombreuses promotions sont disponibles comme le SSD Samsung QVO de 2 To pour 169,99 euros ou les Airpods 2 d'Apple pour 139,99 euros.

C'est le statu quo chez les opérateurs qui ont renouvelé leurs offres pour la énième fois. Sosh a reconduit son forfait 4G de 50 Go à 9,99 euros jusqu'au 30 septembre. B&You propose toujours son forfait 4G de 40 Go pour 9,99 euros. Chez Red by SFR on retiendra surtout l'offre Fibre avec un débit montant maximum de 1 Gb/s (400 Mb/s descendant) pour 22 euros par mois.

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :