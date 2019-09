Apple lance ses iPhone 11 (Pro) dès 809 euros, Watch Series 5, Arcade et tv+ à 4,99 euros par mois

Comme prévu, Apple vient d'annoncer ses nouveaux iPhone 11 et iPhone 11 Pro (Max) avec puce A13 Bionic. Toujours sur la partie matérielle, un iPad de 7e génération de 10,2" et une Apple Watch Séries 5 sont également de la partie. Sur les services, Arcade et tv+ arriveront prochainement, à 4,99 euros par mois chacun.

La conférence débute par une petite séance de rétrospective sur les différents ordinateurs, produits et services de la Pomme, de quoi faire vibrer la corde nostalgique des moins jeunes. Tim Cook est ensuite monté sur scène pour annoncer qu'il y aurait « de nombreuses annonces » et qu'il va donc se passer de son habituel discours d'introduction (et on ne va pas s'en plaindre...).

4,99 euros par mois pour Arcade et tv+

La première concerne Arcade, un service d'abonnement de jeux vidéo sur l'App Store. La conférence était l'occasion de dévoiler de nouvelles images et d'annoncer la disponibilité pour le 19 septembre pour 4,99 euros par mois, après un premier mois gratuit. Plus d'une centaine de jeux sont annoncés, dans plus de 150 pays. Il faudra maintenant voir comment l'argent des abonnements sera réparti entre les développeurs.

L'attention s'est ensuite portée sur le service de SVOD tv+. Nous avons eu droit à une première bande-annonce pour See, avec Jason Momoa dans le rôle principal. Le lancement est programmé pour le 1er novembre dans plus d'une centaine de pays, pour 4,99 euros par mois, avec un essai gratuit de 7 jours. Un an d'abonnement sera offert avec une sélection de produits Apple.

11 jours plus tard, ce sera au tour de Disney+ d'arriver avec un catalogue sans commune mesure avec celui d'Apple, pour 6,99 dollars/euros par mois. Que ce soit pour Arcade ou tv+, Apple a déjoué les pronostics avec un tarif deux fois inférieur aux estimations.

iPad (7e génération) de 10,2" à 389 euros, Apple Watch Série 5 dès 449 euros

Apple a ensuite commencé à entrer dans le vif du sujet avec un nouvel iPad d'entrée de gamme (7e génération) de 10,2" (contre 9,7" auparavant) avec une puce A10 Fusion (alors qu'Apple en est déjà à la version A12). Apple met en avant un châssis à base d'aluminium 100 % recyclé. Le Smart Connector des iPad Pro pour le clavier est cette fois présent. Les précommandes débutent aujourd'hui à partir de 389 euros. Il sera disponible le 30 septembre.

Et voici la nouvelle Apple Watch avec un écran « Allways On » et une dalle LTPO (low-temperature polycrystalline silico) dont la fréquence de rafraîchissement varie de 1 à 60 Hz en fonction des besoins, le but étant d'économiser la batterie (l'autonomie est désormais donnée pour une journée complète). Le fabricant en profite pour ajouter une boussole.

Les montres avec modem intégré disposeront d'une fonction d'appel d'urgence dans plus de 150 pays. Pour l'activer, il faudra maintenir enfoncé le bouton latéral. Comme le nouvel iPad de 7e génération, le châssis est composé d'aluminium 100 % recyclé.

Les tarifs des Apple Watch Series 5 débutent à 449 euros pour la version de base et 549 euros pour la version 4G. Une version en titane est annoncée, sans précision sur son tarif. Des nouveaux modèles « Nike » et « Hermès » sont également annoncés.

Le fabricant en profite pour baisser le tarif de la Série 3 à 229 euros. Pour rappel, celle-ci est la première à disposer d'un GPS, mais pas de l'ECG. Qu'arrivera-t-il à la Série 4 ? Mystère et boule de gomme...

Et voici l'iPhone 11 de 6,1" avec A13 Bionic, à partir de 809 euros

Le nouveau smartphopne s'appelle donc iPhone 11, comme les rumeurs le laissaient penser. Il dispose d'un écran Avanced LCD de 6,1" et sera proposé dans de nombreux coloris. Il est animé par un SoC A13 Bionic qui serait, selon Apple, le plus puissant dans un smartphone, aussi bien sur la partie CPU que GPU. Apple annonce au passage une heure d'autonomie supplémentaire par rapport à l'iPhone Xr, sans préciser les conditions.

Comme toujours, l'accent est mis sur la photo avec deux caméras de 12 Mpixels à l'arrière (dont une grand angle), regroupé dans un petit carré en surimpression. On passera rapidement sur les multiples promesses d'améliorations et de traitements des photos pour attendre de voir le résultat en situation réelle. Sachez simplement qu'un mode nuit arrive et... un autre pour les portraits d'animaux.

Pour les vidéos, la 4K à 60 ips est de la partie, ainsi que des modes slow motion, time lapse, etc. Le capteur frontal affiche aussi une définition de 12 Mpixels TrueDepth... avec de la 4K et du slow motion pour la première fois. Et devinez quoi, Apple à eu l'idée de nommer cette fonctionnalité « slofies ».

Le smartphone est certifié IP68 (contre IP67 pour le Xr) et le fabricant annonce qu'il peut résister à une immersion de 2 mètres pendant 30 minutes maximum.

L'iPhone 11 est annoncé à 699 dollars – 809 euros en France – un tarif agressif pour le fabricant, même pour un modèle « d'entrée de gamme ». Lors de son lancement, l'iPhone Xr était à 50 dollars de plus. En France, les 749 dollars s'étaient transformés en 859 euros.

Les précommandes débuteront le 13 septembre à partir de 14h pour une disponibilité dès le 20 septembre.

iPhone 11 Pro (Max) avec OLED et trois caméras à l'arrière, dès 1 159 euros

L'iPhone 11 Pro dispose de son côté d'un écran OLED de 5,8", contre 6,5" pour la version Max. Dans les deux cas, la dalle est Super Retina XDR que l'on a déjà pu voir sur l'écran Pro Display XDR 6K de 32". À l'intérieur, un SoC A13 Bionic comme sur l'iPhone 11.

Cette fois-ci, le fabricant donne plus de détails sur celle-ci : 8,5 milliards de transistors et des unités de traitement dédiées au machine learning, comme c'est la mode actuellement. Si l'autonomie de l'iPhone 11 est supérieure d'une heure à celle de l'iPhone Xr, la différence est bien plus importante sur les modèles Pro : 4 heures de mieux pour l'iPhone 11 Pro par rapport au Xs et 5 heures de plus sur la version Max.

À l'arrière, trois capteurs de 12 Mpixels sont cette fois-ci présents : ultra grand-angle (13 mm), grand-angle (26 mm), et téléobjectif (52 mm). Là encore, les promesses de photos toujours plus belles sont faites à la chaine, accompagnées de clichés particulièrement réussis.

Apple s'est enfin décidé à livrer son smartphone avec un chargeur rapide. Les précédents iPhone étaient compatibles avec la charge rapide, mais les clients devaient s'équiper séparément. La puissance du chargeur n'est par contre pas précisée. Les iPhone 11 Pro sont également certifiés IP68, mais avec une profondeur de 4 mètres pendant 30 minutes maximum.

Les iPhone 11 Pro seront également en précommande le 13 septembre à partir de 14h et disponible le 20 septembre. L'iPhone 11 Pro de 5,8" est vendu à partir de 1 159 euros, contre 1 259 euros pour l'iPhone 11 Pro Max de 6,5". Suite à ce lancement, le reste de la gamme se réorganise. L'iPhone 8 est proposé à partir de 539 euros, contre 709 euros pour l'iPhone Xr.

iOS 13 et WatchOS 6 le 19 septembre, iPadOS le 30 septembre

Les dates de sorties des nouvelles moutures des systèmes d'exploitation d'Apple n'ont pas été dévoilées durant la conférence, mais elles sont désormais connues : 19 septembre pour iOS 13 et 30 septembre pour la première mise à jour déjà programmée (iOS 13.1).

iPadOS sera lancé le 30 septembre pour les iPad Air 2, iPad Pro, iPad de 5e génération minimum et iPad mini 4. watchOS 6 arrivera le 19 septembre pour les Series 3, 4 et 5. Les Series 1 et 2 pourront en profiter cet automne.