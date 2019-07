Bandes-annonces : édition spéciale Comic-Con 2019, des vidéos et annonces comme s'il en pleuvait

Si vous n'avez pas suivi toutes les annonces et les bandes-annonces des films et séries de ce mois de juillet, voici un grand récapitulatif. Le Marvel Cinematic Universe était à l'honneur de la Comic-Con, mais de nombreux autres studios ont profité de cet événement. Installez-vous confortablement, préparez le pop-corn et c'est parti.

Il y a quelques jours, la Comic-Con de San Diego était le théâtre de nombreuses annonces, particulièrement autour de la prochaine phase 4 de l'Univers cinématographique Marvel (Marvel Cinematic Universe, alias MCU). Pour rappel, la troisième s'est clôturée avec Spider-Man: Far From Home.

Les deux prochaines phases du MCU, attention aux spoilers

Comme l'avait déjà indiqué Kevin Feige, président de Marvel Studios, les phases 1 à 3 sont regroupées sous la bannière The Infinity Saga. C'est donc bel et bien un nouveau pan de l'aventure des superhéros qui va s'ouvrir dès l'année prochaine. Pour assurer le show et dérouler la dizaine de films et séries qui composeront la phase 4 sur les deux prochaines années, Kevin Feige était monté sur scène. Il a également brièvement évoqué la phase 5 dont les grandes lignes seraient déjà toutes tracées.

Avant de continuer, sachez que la suite contient de nombreux spoilers sur Avengers: Infinity War et Endgame, ainsi que Spider-Man: Far From Home dans la partie sur le film Doctor Strange 2. Si vous ne les avez pas encore vus, lisez la suite à vos risques et périls, ou bien passez votre chemin et sautez directement à l'une des surprises de la Comic-Con : le retour de Blade.

Si Marvel occupait le gros des annonces, bien d'autres studios ont profité de la convention de San Diego pour évoquer leurs futurs films et séries : Top Gun 2, The King's Man : Première Mission, Jay and Silent Bob Strike Reboot, Queens, Ça : Chapitre 2, The Walking Dead avec un film autour de Rick Grimes et la saison 10, la saison 3 de Westworld, la première de Star Trek: Picard, le renouveau de The Expanse sur Amazon Prime Video, His Dark Materials, etc...

Black Widow contre Taskmaster en avril 2020 pour ouvrir la phase 4