Disney+ : lancement le 12 novembre, dès 6,99 dollars par mois

Sans donner tous les détails, le groupe s'est enfin décidé à communiquer sur l'arrivée de son concurrent à Netflix. Il s'appuie sur l'immense catalogue de contenus maison et un tarif agressif : 6,99 dollars... pour l'offre de base. Mais les détails manquent. Après les États-Unis le 12 novembre, l'offre arrivera en Europe.

Comme prévu, Disney+ proposera des dizaines de séries télévisées et films cultes tels que La Reine des Neiges, Le Roi Lion, l'intégralité des Simpson et Avatar pour ne citer qu'eux. Captain Marvel, actuellement au cinéma, sera disponible en exclusivité sur Disney+. Une liste est disponible par ici.

7 500 épisodes de séries, des centaines de films

Le but est de rapatrier à terme tous les contenus maison... et ils sont nombreux avec Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, 21st Century Fox, National Geographic Channel, etc. Au lancement, on y trouvera 7 500 épisodes de séries, 400 films issus du catalogue historique et 100 plus récents, précise Disney.

De nouvelles séries exploitant le Marvel Cinematic Universe (MCU) sont en préparation : WandaVision qui se focalisera sur Scarlet Witch et Vision, ainsi que Falcon and Winter Soldier. Aucune date n'est par contre précisée pour ces deux dernières. Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Anthony Mackie et Sebastian Stan reprendront leurs rôles respectifs.

Une série dérivée de Toy Story est également annoncée, ainsi que Star Wars : The Mandalorian annoncée l'année dernière.

6,99 dollars par mois pour l'offre de base, des packs arrivent

Disney+ sera donc disponible dès le 12 novembre aux États-Unis, avant d'arriver dans d'autres régions du monde, en commençant par l'Europe de l'Ouest. Là encore, aucun calendrier n'est précisé. Seule certitude : l'offre sera proposée « dans presque toutes les grandes régions du monde d’ici deux ans ».

Les tarifs débutent à 6,99 dollars par mois, ou 69,99 dollars par an. Un positionnement agressif face à Netflix qui commence à 8,99 dollars par mois. Mais il faudra attendre d'avoir le détail des limitations éventuelles, le nombre d'écrans, la définition, etc. – avant de pouvoir comparer cette offre à la concurrence.

Lors de sa conférence de presse, le groupe a également indiqué qu'il proposera un (ou plusieurs) pack avec les services de streaming lui appartenant entièrement ou en partie : Disney +, ESPN + et Hulu. Pour rappel, Disney dispose en effet de 60 % de Hulu depuis qu'il a bouclé le rachat des actifs de la 21st Century Fox. Aucun détail supplémentaire n'a été donné.

Enfin, Disney a évoqué des partenariats avec Sony et Roku pour que son service soit disponible sur les produits des deux constructeurs : box, clés HDMI, Smart TV, consoles, etc. Pas un mot par contre concernant Apple. La société s'est fixée comme objectif d'atteindre entre 60 et 90 millions d'abonnés et une rentabilité dans cinq ans.