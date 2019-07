Avec sa Box 8, SFR joue la carte Delta « Plus »

SFR va lancer sa nouvelle offre fixe à la rentrée. Le FAI en profitera pour proposer un nouveau modem et un boîtier multimédia qui cherche la comparaison avec la Freebox Delta, malgré son aspect compact.

Elle a un look à la Freebox Delta, elle reprend le marketing de la Freebox Delta, mais ce n'est pas la Freebox Delta. Avec sa Box 8, SFR ne veut pas seulement faire comme son concurrent, il veut donner l'impression de faire mieux, un peu comme pour montrer à Xavier Niel qu'il a définitivement perdu son aura de « trublion des télécoms ».

Mais le groupe Altice et ses « Labs » ne se sont pas soudainement transformés en magiciens des télécoms et de la High-Tech. Ils espèrent néanmoins faire illusion avec ce boîtier multimédia compact au marketing bourré de mots-clés... et d'attaques frontales envers la concurrence. Pourtant, ce produit qui multiplie les références à la Freebox Delta en est très éloigné.

Il n'est pour le moment question que de promesses, qui seront à vérifier. La nouvelle offre est seulement attendue pour la rentrée : le 20 août pour les offres xDSL/FTTH, le modem FTTB ne sera prêt que le 8 octobre.