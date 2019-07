Pièces d’occasion et « indice de réparabilité » au programme du projet de loi « anti-gaspillage »

Instauration d’un « indice de réparabilité » des produits électroniques, obligation pour les réparateurs de proposer des pièces d’occasion pour les ordinateurs, smartphones ou écrans, interdiction de détruire les invendus... Explications sur les mesures du projet de loi « anti-gaspillage » destinées à favoriser l’économie circulaire.

Régulièrement critiqué pour sa politique environnementale, le gouvernement dit vouloir « faire passer notre pays d’une économie linéaire à une économie circulaire ». Avec le projet de loi porté par Brune Poirson, la secrétaire d’État chargée de la Transition écologique, l'exécutif promet d' « accélérer la dynamique », en « proposant un équilibre entre la responsabilité des entreprises par l’élargissement du périmètre du principe pollueur-payeur et une meilleure information des consommateurs », notamment.

« L’objectif de cette loi est de prendre en considération l’ensemble du cycle de vie des produits, dès leur conception, et non plus seulement à partir de leur fin de vie », fait valoir le gouvernement, les yeux tout particulièrement rivés sur le secteur des nouvelles technologies.

À partir de 2021, un « indice de réparabilité » pour les produits électroniques