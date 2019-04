Bandes-annonces : After, Just a Gigolo, Star Wars : L'Ascension de Skywalker, Playmobil, etc.

Cette semaine, l'amour est dans After Chapitre 1, tandis que c'est l'horreur qui vous attend dans La Malédiction de la Dame Blanche. Vous préférez les comédies ? Alors Kad Merad est votre homme dans Just a Gigolo. Du côté des bandes-annonces, voici Star Wars : L'Ascension de Skywalker, Playmobil, le Film, I still see you, Roxane, Chambers...

Cette semaine, la romance est à l'honneur avec After Chapitre 1. Voici le résumé de cette histoire adaptée du roman éponyme d'Anna Todd : « Depuis son plus jeune âge, Tessa était promise à un avenir tout tracé : une vie rangée, une brillante carrière, un mariage tranquille avec son fiancé de toujours. Jusqu’à sa rencontre avec Hardin à son arrivée à l’université. Grossier, provocateur, cruel, c’est le garçon le plus détestable qu’elle ait jamais croisé. Et pourtant, ce bad boy tatoué pourrait bien lui faire perdre tout contrôle ».

On change complètement d'ambiance avec La Malédiction de la Dame Blanche : « Spectre terrifiant, pris en étau entre le paradis et l'enfer, piégé par un terrible destin dont elle est elle-même l'artisan. La seule évocation de son nom sème la terreur dans le monde depuis des siècles. Quand elle était en vie, elle a noyé ses enfants dans un accès de folle jalousie, puis, dévastée par le chagrin, elle s'est jetée dans le fleuve déchaîné ».

Monsieur Link, Just a Gigolo et Raoul Taburin

Pour toute la famille, Monsieur Link part à la recherche des siens : « Dernier vestige de l’évolution humaine et unique représentant de son espèce, Monsieur Link se sent seul ». Signalons aussi La Princesse des glaces, le monde des miroirs magiques, toujours pour les enfants.

Il y a également des comédies à l'affiche avec Just a Gigolo d'Olivier Baroux et avec Kad Merad (du duo Kad et Olivier) : « Comment vivre heureux et riche sans travailler ? Être Gigolo. Mais après 25 ans de vie commune avec Denise, Alex le "gigolo" se fait congédier sans préavis et se retrouve à la rue. Forcé de s’installer chez sa sœur et son neveu de 10 ans, il n’a alors qu’une obsession : retrouver au plus vite une riche héritière ».

Enfin, Raoul Taburin met en scène Benoît Poelvoorde et Edouard Baer : « c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand sans savoir faire du vélo. L’histoire d’un immense malentendu vécu comme une malédiction. Un imposteur malgré lui ».

La Force vacille : Star Wars épisode IX, Détective Pikachu et Playmobil, le Film

Impossible de passer à côté : la première bande-annonce pour l'épisode IX de La guerre des étoiles a récemment été mise en ligne par Disney. Il est intitulé Star Wars : The Rise of Skywalker en version originale, ou Star Wars : L'Ascension de Skywalker dans la langue de Molière. Il sortira le 18 décembre au cinéma, comme déjà mentionné dans notre brief quotidien.

Comme l'indique Première, le réalisateur JJ Abrams a donné quelques explications sur le titre : « Je sais que c’est provoquant et que ça soulève pas mal de questions, mais quand vous verrez le résultat, vous comprendrez ce qu’on a voulu faire et ce que ça signifie [...] Ce film a une étrange responsabilité, puisqu’il met fin non pas à une trilogie, mais à neuf opus, donc il faut qu’il inclut toutes ces histoires… »

Bien avant, le 8 mai, Détective Pikachu sera sur grand écran. À moins d'un mois de sa sortie, le film a droit à une nouvelle bande-annonce avec un casting des différentes créatures qui seront présentes dans le film. Le Roi Lion sera de retour avec une adaptation « live » le 17 juillet. Il est probablement inutile de présenter cette histoire, dont de très nombreux chats dans le monde ont rejoué la scène de présentation.

Une autre adaptation se prépare pour le grand écran. Après plusieurs films sur l'univers des Lego, Playmobil, le Film débarquera au cinéma le 7 août. Voici le résumé : « Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l'univers magique et animé des Playmobil, Marla se lance dans une quête hors du commun pour le retrouver ! C'est le début d'une aventure pleine d'action et d'humour où Marla fera des rencontres inoubliables ». Kad Merad, Franck Dubosc, Jérôme Commandeur et Jenifer prêtent leurs voix.

Deux thrillers : I still see you et Greta

Metropolitan Films a mis en ligne une bande-annonce pour I still see you avec Bella Thorne. Voici le résumé de l'histoire : « La fin du monde n’a pas eu lieu. Depuis la "Catastrophe", les survivants cohabitent avec les rémanents, les spectres des disparus qui rejouent indéfiniment leurs derniers instants. Aucune interaction n’est possible entre humains et ceux qu’on surnomme les Rem. Pourtant, Veronica Calder, une jeune étudiante, est persuadée que l’un d’entre eux veut la tuer ».

Le studio présente aussi le thriller Greta avec Isabelle Huppert et Chloë Moretz : « C’est par l’intermédiaire du sac à main qu’elle a égaré dans le métro que Greta rencontre Frances, qui lui rapporte jusqu’à chez elle. Veuve esseulée aussi excentrique que mystérieuse, Greta ne demande qu’à se faire une amie, qu’elle va trouver en cette jeune femme, fraîchement débarquée à New York et dévastée par la récente mort de sa mère. Mais Frances n’aurait-elle pas mordu trop vite à l’hameçon ? ».

Roxane et ses poules, Mathilde Seigner et sa jumelle

Dans Roxane, Guillaume de Tonquédec incarne un paysan éleveur de poules, tandis que Léa Drucker tient le rôle de sa femme. Voici le résumé de ce film qui sortira le 12 juin : « Que vient faire Cyrano de Bergerac chez un éleveur de poules bios en Bretagne ? C’est bien le problème de Raymond, qui a toujours tenu cachée sa passion pour le théâtre. Mais lorsque, dos au mur, il est menacé de faillite, il décide de tenter le tout pour le tout. Son idée aussi folle que désespérée : mettre en scène ses poules, dont son "actrice" fétiche Roxane, pour créer le buzz sur les réseaux sociaux et sauver avec panache sa ferme, sa famille et son couple ».

Ni Une Ni Deux met en scène Mathilde Seigner et François-Xavier Demaison : « Suite à une opération de chirurgie esthétique ratée, une comédienne fait appel à un sosie pour la remplacer sur son prochain tournage... sans se douter qu’il s’agit de sa propre sœur jumelle dont elle ignorait l’existence ». Au cinéma le 29 mai.

The Perfection et Chambers : de l'horreur sur Netflix

Le 24 mai, The Perfection sera mis en ligne par Netflix ; un film bien étrange et qui mélange « tourbillon d'horreur vertigineux épicé d'humour grinçant ». Voici le pitch : « Quand une violoncelliste prodige mais troublée (Allison Williams) rencontre la nouvelle élève vedette de son ancienne école (Logan Browning), les conséquences sont terrifiantes ».

Toujours dans l'épouvante, la première saison de Chambers sera disponible le 26 avril : « Rescapée d'une crise cardiaque, une jeune femme est rongée par le mystère entourant le cœur qui lui a sauvé la vie. Mais plus elle se rapproche de la vérité sur la mort soudaine de sa donneuse, plus elle en adopte les traits de caractère... y compris les plus troublants et sinistres ». Sur certains points, cette histoire n'est pas sans rappeler l'Experience Interdite.

Enfin, sur une note plus joyeuse, la comédie Un week-end à Napa sera mise en ligne par la plateforme de streaming le 10 mai : « Pour les 50 ans de Rebecca (Rachel Dratch), Abby (Amy Poehler) organise un périple à Napa avec leurs amies de toujours ».

Comme toujours, n'hésitez pas à nous signaler les films qui vous intéressent via les commentaires ou bien sur ce sujet dédié aux critiques cinéma de notre forum.