Star Wars : The Rise of Skywalker, première bande-annonce

C'est à l'occasion de la Star Wars Celebration de 2019 de Chicago que Disney a décidé de lever le voile sur le titre mystérieux du dernier opus de la trilogie, et de premières images où l'on voit Rey (Daisy Ridley) en pleine maîtrise de la Force.

Guidée par Luke, lui expliquant qu'elle dispose désormais du savoir d'un millier de générations de Jedi, elle fait face à un TIE Silencer qu'elle semble bien décidée à couper en deux. Mais ces deux minutes sont surtout riches de symboles.

Du sabre d'Anakin à la médaille obtenue par Luke et Han suite à la bataille de Yavin IV, en passant par le casque de Kylo Ren en pleine réparation, on a droit à toute la panoplie des éléments « à ne pas rater ». La bande-annonce confirme au passage que Lando Calrissian (Billy Dee Williams) sera de la partie.

Mais on aperçoit surtout un morceau d'étoile de la mort détruite, Luke précisant que « personne ne disparait vraiment » alors que le rire de Dark Sidious (alias Sheev Palpatine) tonne en fond. De quoi signer son grand retour en tant que grand ennemi de cet ultime épisode, sous une forme ou une autre ? Impossible à dire.

J.J. Abrams et son équipe doivent pour le moment susciter l'envie, et faire progressivement « monter la sauce » d'ici au 18 décembre. Ainsi, cet enchevêtrement d'indices doit avant tout nourrir de nombreuses théories.

Elles peuvent alors se multiplier et s'exposer dans des milliers d'articles et vidéos d'analyse qui ne manqueront pas de s'attarder sur les moindres détails… avant d'être mises à mal par la vidéo suivante contenant d'autres « révélations ».

Espérons tout de même que cette troisième trilogie de la saga prendra fin comme il se doit. Et que The Rise of Skywalker apportera plus de réponses que de nouvelles questions.