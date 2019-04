SFR : plus de disque dur dans les box, un NPVR avec optimisation de la redevance copie privée

Sans crier gare, Altice France vient d'apporter un changement important sur l'ensemble des box SFR (et RED) : elles ne sont plus livrées avec un disque dur physique, mais avec un NPVR, c'est-à-dire un enregistrement des programmes sur les serveurs de SFR, avec 8 ou 100 heures de capacité. De quoi « optimiser » la redevance copie privée.

Depuis le 11 avril, SFR n'envoie plus de disque dur avec ses box 4K, mini décodeur TV et Décodeur Plus. Elles couvrent pour rappel l'ensemble des offres actuelles (xDSL, fibre et câble), y compris chez RED. À la place : la fonctionnalité « Disque dur numérique SFR », comme repérée par Ariase. Il pourrait s'agir des premiers effets du rachat de Molotov par Altice France, ; mais contacté par nos soins, ce dernier réfute.

Il n'est donc plus question de 40 à 500 Go de stockage, mais d'un nombre d'heures d'enregistrement dédié aux seuls flux TV, directement sur les serveurs de SFR : 8h (un choix tout sauf anodin, nous y reviendrons) pour Starter et RED, 100h pour Power et Premium. Dans sa foire aux questions, le FAI ne donne aucune indication sur la définition, la qualité ou le débit des enregistrements effectués sur son cloud.

Des économies sur la copie privée pendant plusieurs années pour SFR

Au-delà du changement pour le client, ce déport en ligne des flux TV a des répercussions sur le terrain de la redevance copie privée payée par Altice France. Explications.