Flock à fond dans la com'

La semaine était plutôt chargé dans le domaine du marketing et de la communication. Apple a fait ses annonces secondaires, pour éviter d'avoir à trop y passer du temps lors de sa prochaine conférence, alors qu'Intel a multiplié les promesses à la GDC, distribuant des t-shirts à coups de canon.

Chez Free, on tente surtout de minimiser la perte d'abonnés, même si le fournisseur d'accès semble être en train de préparer de nouvelles offres pour regagner la confiance et l'intérêt de ses clients. Autant dire que ce n'est sans doute pas chez Iliad que la journée du sommeil et de l'eau auront le plus d'impact.

Heureusement, il y a des gens qui pensent à vous et à votre bien être. Notamment l'équipe d'INpact Hardware, qui vient de fêter les trois mois de la relance du site, en lançant l'initiative « À votre service ». Elle vous permet de lui soumettre des problèmes informatiques que vous ne parvenez pas à résoudre, ou des idées d'articles.

