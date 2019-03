PC portables : MateBook 13 et 14 chez Huawei, Lenovo mise en partie sur AMD

Huawei et Lenovo viennent de lancer de nouveaux ordinateurs portables. Les IdeaPad de 14 et 15" embarquent un processeur AMD ou Intel alors que les MateBook 13 et 14 de Huawei misent sur un capteur d'empreinte et un chargeur USB Type-C.

En plus des ordinateurs portables pensés pour les professionnels, les fabricants ont profité du MWC de Barcelone pour dévoiler des machines visant davantage le grand public. Elles sont généralement un peu plus encombrantes, et/ou disposent de moins d'options, mais avec un tarif plus abordable.

Lecteur d'empreinte et chargeur USB Type-C toujours à la traine

Les chargeurs USB Type-C se frayent (doucement) un chemin, mais ils restent encore trop confidentiels sur ce genre de produits alors qu'ils permettent d'utiliser un connecteur standardisé et des batteries externes Power Delivery comme source d'alimentation.

La situation est la même sur les dispositifs permettant de reconnaître l'utilisateur via une empreinte digitale largement démocratisés sur les smartphones d'entrée/milieu de gamme, mais toujours pas dans nos PC. Deux constats que nous avions déjà fait pendant le CES de Las Vegas au début de l'année.

Bien souvent ces annonces consistent en la mise à jour de modèles existants avec une nouvelle série de processeurs, un châssis retravaillé et des fonctionnalités en plus ou en moins suivant les cas. On apprécie par contre que Lenovo laisse le choix entre une puce AMD ou Intel dans ses IdeaPad S540, S340 et C340.

Il sera d'ailleurs intéressant de comparer leurs performances et autonomie dans une même gamme de prix.

MateBook 13 et 14 : de dignes descendants du MateBook X Pro