Une interdiction de réseaux sociaux dans l'arsenal de la future loi contre la haine

Hier, lors de son discours au Conseil représentatif des institutions juives de France, Emmanuel Macron a annoncé que la future loi contre la haine se concrétisera par une proposition déposée par la députée Laetitia Avia. Parmi les mesures, une interdiction de réseaux sociaux pour les internautes condamnés pour haine en ligne.

Le président de la République a donc annoncé sans surprise que cette proposition reprendra les propositions du rapport de la même députée LREM, tout en s’inspirant de la loi allemande où des amendes de 50 millions d’euros sont prévues à l'encontre des personnes morales.

Sont donc attendues de nouvelles sanctions judiciaires, pénales et pécuniaires, une responsabilité accrue des plateformes et un blocage d’accès facilité. « La question de l’anonymat sera posée », confirme le chef de l’État qui ne souhaite cependant plus sa remise en cause totale.

Le texte imposera des retraits « dans les meilleurs délais de tous les contenus appelant à la haine et mettant en œuvre toutes les techniques permettant de repérer l’identité dans les meilleurs délais et appelant enfin à la responsabilité y compris juridiques des dites plateformes ».

Après avoir vanté les efforts de Facebook, « il y a aujourd’hui encore des plateformes comme Twitter, pour citer les mauvais exemples, qui attendent des semaines quand ce ne sont pas des mois pour donner les identifiants qui permettent d’aller lancer les procédures judiciaires contre ceux qui ont appelé à la haine, au meurtre, qui parfois prennent des jours, des semaines pour retirer des contenus ainsi identifiés ».

Une proposition plutôt qu'un projet de loi