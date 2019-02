Contrairement aux affirmations de Christian Estrosi, la ville de Nice n’a pas reçu de feu vert de la CNIL pour expérimenter un système de reconnaissance faciale à l’occasion du fameux carnaval, mais a plutôt bénéficié d'un accompagnement. La commission regrette surtout l’agenda serré dans lequel elle a été amenée à ausculter ce dispositif. Explications.

La ville de Nice va tester un système de reconnaissance faciale auprès de 1 000 volontaires. Six caméras seront implantées dans un corridor d’accès au carnaval organisé entre le 16 février et le 2 mars. Elles scruteront les visages pour tenter de détecter, trois jours durant, une correspondance entre les vidéos et des photos fournies préalablement par ces cobayes.

Selon Christian Estrosi, maire de Nice, la ville peut s’enorgueillir d’avoir reçu « l’autorisation » le 15 février d’expérimenter ce système. « Nous devons utiliser toutes les innovations possibles au service de notre sécurité » conclut-il.

Plus d’autorisation préalable depuis le 25 mai

Seul détail, la CNIL n’a su s’empêcher d’apporter une relecture de ces propos rappelant que depuis l’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données personnelles, ces dispositifs biométriques ne sont plus soumis à autorisation préalable, mais au consentement des personnes physiques concernées, filmées et reconnues par ces yeux électroniques.

Contactée, la mairie nous confirme finalement cette version des faits : « effectivement, il ne s’agit pas d’une autorisation au sens juridique du terme, mais nous avons travaillé avec la CNIL qui a posé des recommandations et observations que nous avons respectées, nous permettant ainsi de mener cette expérimentation ».

L’argument « Reporty »