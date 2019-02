Droit d’auteur : ce que prévoit l’article 13 en fin de négociations européennes

Le projet de directive sur le droit d’auteur touche à sa phase finale après accord entre les institutions européennes. Pilier de ce dispositif, l’article 13 est socle de toutes les critiques, de toutes les envies. Que prévoit réellement cette disposition ? Next INpact vous propose une explication détaillée, avant passage en revue des autres dispositions.

Dans ses grandes lignes, l’article 13 impose aux « fournisseurs de service de partage » de contenus protégés de nouvelles obligations. Le texte frappe ceux qui stockent et promeuvent un grand nombre de contenus sous droit d’auteur (texte, vidéo, photo, image, son…) mis en ligne par les internautes, puis rendus accessibles au public. YouTube, Dailymotion, Instagram, Facebook, et tous les autres tombent dans ses filets, indubitablement.

Des exceptions sont prévues : les encyclopédies en ligne gratuites, les contenus éducatifs ou scientifiques à but non lucratif, les sites de partages de codes en « open source », les services de cloud fermés et les places de marchés. Mais ces exclusions sont moins vastes qu’il n’y paraît : ce sont ces vecteurs qui seront protégés, non les contenus en eux-mêmes. En d’autres termes, une fois qu’une photo sous licence libre est déplacée de Wikipédia à une plateforme soumise à la future directive, l’exception ne vaudra plus.

Rejet du régime de responsabilité des hébergeurs

Avant de plonger plus en détail, rappelons que le texte écarte expressément l’application de l’article 14 de la directive de 2000, dite e-commerce (point 38 bis des considérants).

Traditionnellement la responsabilité des intermédiaires était conditionnée à la réception d’une notification préalable envoyée par le titulaire de droits. Et c’est seulement s’il reste impassible au signalement d’un contenu manifestement illicite que l’hébergeur engageait sa responsabilité.

Ce régime est combattu depuis des années par les sociétés de gestion collective. En France, au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, des travaux ont posé les premières briques de l’article 13 : feindre de ne pas toucher à la directive de 2000, mais imaginer une responsabilité particulière dès lors qu’est en jeu une question de propriété intellectuelle. C’est très exactement ce à quoi le texte aboutit.

Pour la petite histoire, ces travaux furent menés par le professeur Pierre Sirinelli, Alexandra Bensamoun, professeur à l’université de Rennes 1. Tous deux siègent notamment au conseil d'administration de la RIDA, la revue internationale du droit d’auteur, présidée par David El Sayegh, secrétaire général de la SACEM. Dernier nom, Josée-Anne Benazeraf, avocate représentant régulièrement la SACEM devant les tribunaux.

L’accord de licence, cœur du « value gap »