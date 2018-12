Google+ fermera dès avril, une faille touchant 52,5 millions d'utilisateurs découverte

L'officialisation d'une première faille dans Google+ entrainait l'annonce de sa fermeture pour le grand public. Une seconde accélère le mouvement. Pendant six jours, des données de 52,5 millions d'utilisateurs étaient accessibles aux applications tierces. Les API seront coupées dans 90 jours, la fermeture est pour avril.

Il y a un mois, on apprenait que le grand public ne pourrait plus accéder à Google+ à compter d'août 2019. Plusieurs raisons étaient mises en avant : une baisse des fréquentations, « des interactions limitées avec les applications » et surtout un bug qui laissait accessibles des données personnelles d'environ 500 000 utilisateurs.

Ces derniers mois, même des comptes officiels de Google quittaient le navire. Aujourd'hui, on apprend via un billet de blog que les modifications prévues sont « accélérées » : la fermeture pour le grand public est avancée à avril 2019. Toutes les API Google+ seront coupées « dans les 90 jours ». Une précipitation due à la découverte d'un nouveau « bug » d'envergure.

Des données de 52,5 millions d'utilisateurs accessibles pendant six jours