Replay : morale des animaux, dessous du pétrole et Empire inca

Ces derniers jours, la télévision s'est penchée sur les sentiments des animaux, a enquêté sur les dessous du marché mondial du pétrole et a marché dans les pas des Incas. Elle est aussi revenue sur l'importance du charbon dans la révolution industrielle.

Fournisseurs d'énergie, charbon et carburants

Cette semaine, Consomag se penche sur le cas des fournisseurs d'énergie : leur rôle, la compréhension des prix, la comparaison des offres, les règlements de différends et la bonne réaction (selon l'émission) en cas de démarchage. Les premiers épisodes expirent le 10 décembre.

RMC Découverte revient sur « la légende des paquebots français », dans un documentaire en ligne jusqu'au 8 décembre (demain). Arte enchaine (encore) les documentaires : sur les cités englouties (ici Thônis-Héracléion en Égypte, jusqu'à ce soir), l'épopée industrielle du charbon (jusqu'au 10 décembre) et sur les meurtres politiques de Cléopâtre (jusqu'au 14 décembre). Elle rediffuse aussi « Sida, un héritage de l'époque coloniale » (jusqu'au 28 février 2019).

Arte continue d'explorer le secret du langage des animaux, cette fois sur leur manière de parler aux humains (jusqu'au 30 décembre). Elle se penche aussi sur les défis du changement climatique en Arctique (jusqu'au 2 janvier). Complément d'enquête s'intéresse aux « petites magouilles et gros trafics » autour du carburant.

Sur la même chaine, Xenius consacre un épisode aux protéines (jusqu'au 6 mars 2019) et l'avenir de nos clés (jusqu'au 4 mars 2019). France 2 rediffuse « Thomas Pesquet, l'odyssée de l'espace », qui accompagne l'astronaute dans sa mission sur la Station spatiale internationale. L'émission est visionnable jusqu'au 12 décembre.

Même s'il compte dissocier son image de celle de Free, Xavier Niel s'est rendu chez Quotidien sur TMC pour présenter les Freebox Delta et One (voir notre dossier), dans un entretien de 15 minutes.

Le sens moral des animaux (jusqu'au 30 novembre)

Arte se demande si les animaux ont un sens de la moralité. Elle explore la possibilité de sentiments complexes chez eux, « comme l'altruisme ou l'empathie ». L'émission étudie le comportement de plusieurs espèces, comme les loups ou les corbeaux, pour voir leur capacité de collaboration ou leurs comportements sociaux, par exemple la préservation des réserves de nourriture.

L'émission se penche aussi sur la compréhension de l'homme par certains animaux, par exemple les points de focale des chiens sur le visage humain. Une autre scientifique tente de savoir si les cochons sont capables de nous comprendre. Des points de vue multiples censés nous éclairer sur la diversité des sentiments animaux.

Enquête sur le marché du pétrole (jusqu'au 2 février 2019)

Thema d'Arte propose « Coup de poker sur l'essence », pour enquêter sur la chute inattendue du cours du baril de pétrole entre 2014 et 2016. L'émission s'intéresse notamment au pétrole de schiste, à l'exploitation controversée, qui aurait fait remonter les États-Unis dans le classement mondial des producteurs.

L'équipe analyse surtout les revirements géopolitiques autour de cette nouvelle donne, ainsi qu'à la montée des énergies renouvelables, appelées à le remplacer à terme. Elle étudie les conséquences de la crise pétrolière sur les relations entre certains grands pays, et les manœuvres pour maintenir son influence.

L'histoire de l'Empire inca (jusqu'au 6 janvier 2019)

Sur France 5, Science grand format retrace l'expansion de l'empire Ican au XV siècle en Amérique du Sud, peu avant l'arrivée des colons espagnols. Désignée comme « la première superpuissance des Amériques », son esprit bâtisseur et ses reliques fascinent toujours les chercheurs, qui tentent ici d'expliquer le fonctionnement de cette société.

En 1h30, elle revient sur les grandes lignes de cette conquête et sur l'architecture de la capitale, Cuzco, et du Machu Picchu. Entre prises de vue réelles et reconstitutions en images de synthèse, l'émission décrit au plus près l'édification de cette culture et les moments-clés de sa disparition.