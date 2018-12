À la rencontre de la Mamie du Cantal, engrenage inattendu de la communication de Free

90 ans et une capacité d’agent secret à obtenir des informations sur les Freebox Delta et One. Sur Twitter, la « Mamie du Cantal » a égrainé des indices et révélations sur les futures box de Free pendant des semaines. Une blague d’internaute reprise à son compte par l’opérateur.

Dans les mois précédant la sortie des Freebox One et Delta, alors connues sous le petit nom de « v7 », les spéculations ont été nombreuses sur le compte Twitter @mamieducantal et ses messages cryptiques. Ils ont d'ailleurs été décortiqués et interprétés comme autant de bouteilles à la mer ne demandant qu’à être ouvertes.

Un « petit-fils » qui serait Xavier Niel, trois « boites » de gâteaux comme autant de box pour les nouvelles offres, une capture de télévision de travers, montrant la nouvelle interface de vidéo à la demande... Les indices parsemés étaient nombreux, laissant présager un faux-nez de l’opérateur, ou du moins un internaute au fait du secret des dieux.

Un « internaute averti » aux manettes