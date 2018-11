Raspbian mis à jour : accélération matérielle dans VLC, trois images différentes (lite, base, full)

Si une image de base existait pour Raspbian afin d'utiliser un Raspberry Pi comme un serveur, celle destinée à un usage bureautique était forcément livrée avec un certain nombre de logiciels. C'est désormais fini. Dans le même temps, VLC gère l'accélération matérielle des GPU VideoCore.

Il y a quelques jours, la fondation Raspberry Pi mettait en vente la version 3 A+ de sa machine ultra compacte, supportée depuis la mouture d'octobre du système d'exploitation Raspbian. Mais ce dernier a tout de même été mis à jour dans la foulée, et les nouveautés ne sont pas vraiment anodines.

Accélération matérielle dans VLC et petites retouches

On retrouve bien entendu un nouveau noyau (4.14.79) et le dernier firmware en date. Le plugin Pepper Flash est présent dans sa dernière déclinaison et quelques correctifs ont été intégrés. L'éditeur Python Thonny passe à la version 3.0.5, avec un nouveau lien permettant d'opter pour la version classique de l'interface plutôt que la version simple, activée par défaut.