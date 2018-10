Replay : premiers trains, Cambridge Analytica et Lucky Luke

Ces derniers jours, la télé s'est prise de passion pour les vieux trains, est revenue sur l'utilisation de masses de données pour le profilage électoral (via l'affaire Cambridge Analytica) et a retracé la vie de Lucky Luke. Elle a aussi replongé dans l'Égypte ancienne, pour ne pas changer.

Chaque semaine, nous vous proposons une sélection manuelle de ce qu'il ne fallait pas manquer dans vos programmes TV. Garantie sans sponsoring et autre tracking de vos habitudes, vous permettant de savoir ce qu'il y a d'intéressant à regarder en replay ce week-end (surtout s'il ne fait pas beau et que votre séance de VTT tombe à l'eau).

Nous utilisons ainsi seulement nos petits bras et éventuellement vos suggestions. Si vous repérez une émission qui mérite selon vous de paraître dans notre sélection, vous avez deux possibilités :

Notez que la sélection se limite pour le moment aux replays de programmes TV, mais pourra s'étendre à d'autres médias. Nous avons pour le moment quelques idées et ferons sans doute des essais dans les semaines à venir. Mais n'hésitez pas à nous proposer vos suggestions, cette chronique évoluant pour vous et avec vous, à ciel ouvert ;)

Internet russe, dinosaures et Égypte

Cette semaine, Consomag sur France 2 vous aide à choisir un téléphone mobile pour votre enfant (jusqu'au 2 novembre). Pour sa part, Arte a mis sur YouTube sa série Runet, qui explore les différentes facettes de l'Internet russe, du rôle de Poutine à Telegram. La série est toujours disponible sur le site d'Arte. Elle se penche en outre sur le don d'organe via les réseaux sociaux, dans un reportage en ligne jusqu'au 24 novembre.

Sur la même chaine, Tous les Internets se demande si la Chine façonne Internet en Afrique. Arte suit aussi des « nomades numériques », qui travaillent de n'importe où (jusqu'au 21 janvier 2019). L'équipe de Xenius cherche ce que nous apprennent les fossiles des dinosaures (jusqu'au 13 janvier).

Le petit écran diffuse aussi une enquête sur les premiers peuples des Amériques, en ligne jusqu'au 2 novembre. En parallèle, RMC Découverte explore les forts de Verdun, jusqu'au 28 octobre.

La chaine 24 part sur une nouvelle séquence Égypte ancienne, avec un documentaire sur le pharaon d'argent (jusqu'au 31 octobre) et un autre sur les derniers secrets des pharaons (aussi jusqu'au 31 octobre). La série « Les derniers mystères d'Égypte » intègre une émission « Sur les traces de Cléopatre » et une autre entrant dans « Le tombeau perdu de Néfertiti ». Les deux parties sont visionnables jusqu'au 30 octobre.

À la rencontre des pionniers du rail (jusqu'au 1er novembre)

Sur France 5, la dernière émission de Science grand format plonge dans le passé du rail, avec une émission consacrée aux premiers concepteurs de trains. Elle explore plusieurs hauts lieux des débuts de ce mode de transport, pour illustrer les grandes étapes de son développement. Bien sûr, la conquête de l'Ouest américain y tient une place de choix.

Le voyage est mené avec l'ingénieur Matthieu Barreau. Ses pérégrinations sont illustrées de nombreux plans aériens et d'autres au plus près des machines. Il se rend notamment au tunnel du Gothard, sous le massif du Saint-Gothard en Suisse. Un documentaire idéal pour les ferrovipathes.

Cambridge Analytica et les campagnes numériques (jusqu'au 6 janvier)

Le 9 octobre, Arte a diffusé une enquête sur la campagne présidentielle de Donald Trump, soutenue par le milliardaire Robert Mercer. Il s'intéresse notamment aux techniques électorales en ligne, comme les « dark posts », des publications uniquement visibles par une seule personne ou un groupe précis.

Il attaque surtout par le scandale Cambridge Analytica, qui a éclaté en début d'année, en partant de la possible utilisation de ces données dans la campagne américaine. L'affaire prend un nouvel écho cette semaine, avec l'amende de 500 000 livres infligée à Facebook par la CNIL britannique, après plusieurs mois d'enquête.

L'histoire dessinée de Lucky Luke (jusqu'au 8 novembre)

Ce documentaire revient sur l'histoire de la célèbre bande dessinée. Il s'intéresse particulièrement à sa conception et aux interactions entre les deux créateurs, le scénariste Goscinny et le dessinateur Morris. Le second, qui avait interdit la multiplication des jeux de mots, a imposé au père d'Astérix l'exploration d'un autre type d'humour.

L'émission cherche aussi les manières dont cette bande dessinée a façonné la vision de l'Ouest américain chez les Belges et les Français. Elle aborde bien sûr son traitement particuliers de thèmes (parfois durs), peu évidents à intégrer dans une œuvre tout public.